В Чекмагушевском районе мужчина угнал авто у жены своего родственника

Чекмагушевский район | 17 янв 2021 | 11:48

В селе Чекмагуш у местной жительницы угнали машину. Она обратилась с заявлением в полицию. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.







Стражи порядке задержали подозреваемого по горячим следам. Им оказался 36-летний родственник мужа потерпевшей. Свою вину он признал. Оказалось, что в момент совершения преступления мужчина находился в нетрезвом виде.



Пресс-служба МВД по Башкирии:



- Мужчина распивал спиртные напитки со своим родственником - мужем потерпевшей. Они очень давно не виделись и в связи с этим изрядно выпили. Хорошо отдохнув, мужчины попрощались и 36-летний подозреваемый решил направиться домой. Проходя мимо дома родственника, он увидел припаркованный открытый автомобиль с ключом зажигания внутри. Не зная, что автомобиль принадлежит семье знакомых, он сел в него и направился в сторону дома. В течение часа сотрудники ДПС обнаружили автомобиль в сугробе на улице Строительной, а в пятидесяти метрах - пьяного 36-летнего ранее судимого местного жителя.

По факту угона сотрудники полиции возбудили уголовное дело. Автомобиль уже вернули хозяйке. Обстоятельства инцидента устанавливаются.



Ранее сообщалось о том, что жители Чекмагушевского района не дали властям построить животноводческий комплекс.





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