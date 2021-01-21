Пожар в Уфе: из 2-этажного деревянного дома спасатели эвакуировали 25 человек

Уфа | 21 янв 2021 | 10:47

Сегодня, 21 января, в 08:05 часов утра стало известно о пожаре в двухэтажном деревянном жилом доме по улице Малая Лесозаводская д. 14Б в Уфе. Об этом сообщают в пресс-службе МЧС РФ по РБ.







Когда прибыли спасатели, они увидели, как огнем охватило квартиру в двухэтажном деревянном жилом доме «Г»-образной формы, размером 20х40 м.



Из пожара выведено 25 человек, из них 7 детей. Люди временно находятся в автобусах.



Тушение пожара на данный момент продолжается. От МЧС России привлечено 42 человека и 14 единиц техники.



Причина пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

«На место пожара выехал эксперт испытательный пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось о том, что в столице Башкирии произошло ДТП с участием сразу нескольких припаркованных автомобилей. Их протаранил 57-летний водитель автобуса, внезапно почувствовавший себя плохо.

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Фото: МЧС РФ по РБ