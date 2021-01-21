Сегодня в Башкирии произошло два ДТП, в которых пострадали 5 человек

| 21 янв 2021 | 15:55

В двух ДТП, произошёдших в Башкирии 21 января, пострадали пять человек. Об этом сообщает госкомитет республики по ЧС.







Около села Такарликово Дюртюлинского района грузовой автомобиль Hyundai Porter въехал в грузовик КамАЗ и вылетел в кювет. В результате аварии пострадало два человека.



В Туймазинском районе около деревни Никитинка произошло лобовое столкновение Lada Vesta и Geely. В ДТП пострадало три человека.



На место происшествия выезжали спасатели, полиция и медики. Обстоятельства и причины происшествий выясняются.

Ранее сообщалось о том, что 20 января в столице Башкирии произошло ДТП с участием сразу нескольких припаркованных автомобилей. Их протаранил 57-летний водитель автобуса, внезапно почувствовавший себя плохо.





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Фото: Госкомитет по ЧС РБ