Сегодня в Башкирии произошло два ДТП, в которых пострадали 5 человек | 21 янв 2021 | 15:55 В двух ДТП, произошёдших в Башкирии 21 января, пострадали пять человек. Об этом сообщает госкомитет республики по ЧС. Около села Такарликово Дюртюлинского района грузовой автомобиль Hyundai Porter въехал в грузовик КамАЗ и вылетел в кювет. В результате аварии пострадало два человека.В Туймазинском районе около деревни Никитинка произошло лобовое столкновение Lada Vesta и Geely. В ДТП пострадало три человека.На место происшествия выезжали спасатели, полиция и медики. Обстоятельства и причины происшествий выясняются. Читайте также: В Туймазинском районе легковушка насмерть сбила 58-летнего мужчину Ранее сообщалось о том, что 20 января в столице Башкирии произошло ДТП с участием сразу нескольких припаркованных автомобилей. Их протаранил 57-летний водитель автобуса, внезапно почувствовавший себя плохо.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram Источник: ufa.aif.ru Фото: Госкомитет по ЧС РБ Поделиться: Читайте также