В Уфе, во время тушения пожара в нежилом помещении, найдено тело мужчины

Уфа | 03 фев 2021 | 16:47

Сегодня, 3 февраля, ранним утром, в 04:54, спасателям поступило сообщение о пожаре в Уфе на улице Крайней. На место прибыли сотрудники первого пожарного подразделения.







По приезду было установлено, что огонь вспыхнул в железобетонном нежилом сооружении. Пожару присвоили повышенный ранг. С помощью 4 стволов РСК-50 удалось локализовать горение в 05:38. Полностью работы завершились в 09:42.

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Фото: ГУ МЧС России по Республике Башкортостан

В ходе тушения пожара спасатели обнаружили тело. Погибшим оказался мужчина 43 лет. Теперь правоохранители и дознаватель МЧС выясняют, при каких обстоятельствах вспыхнул пожар.