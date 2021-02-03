В Уфе, во время тушения пожара в нежилом помещении, найдено тело мужчины

Сегодня, 3 февраля, ранним утром, в 04:54, спасателям поступило сообщение о пожаре в Уфе на улице Крайней. На место прибыли сотрудники первого пожарного подразделения.
По приезду было установлено, что огонь вспыхнул в железобетонном нежилом сооружении. Пожару присвоили повышенный ранг. С помощью 4 стволов РСК-50 удалось локализовать горение в 05:38. Полностью работы завершились в 09:42.
В ходе тушения пожара спасатели обнаружили тело. Погибшим оказался мужчина 43 лет. Теперь правоохранители и дознаватель МЧС выясняют, при каких обстоятельствах вспыхнул пожар.