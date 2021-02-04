В Октябрьском сварщик едва не сгорел из-за некачественного костюма

Октябрьский | 04 фев 2021 | 11:07

Гострудинспекция Башкирии завершила расследование тяжёлого несчастного случая, произошедшего с 39-летним сварщиком МУП «Октябрьсккоммунводоканал». Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.







14 июля 2020 года при выполнении огневых работ в колодце по улице Чапаева на мужчине загорелся сварочный костюм. В результате работник был госпитализирован в городскую больницу № 1 с ожогами лица, шеи, брюшной полости и обеих рук.

Выяснилось, что сварщик был обеспечен необходимыми для работы средствами индивидуальной защиты, однако возник вопрос по их качеству. Проведённые испытания показали, что спецодежда не соответствует параметру огнестойкости. То есть, костюм не справился со своей основной задачей – защитой от возгорания и брызг расплавленного металла.

Отмечается, что работодатель был обязан обеспечить покупку и выдачу СИЗ, прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия. В отношении виновных возбуждены административные производства. Материалы расследования направлены в следком.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram