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В Башкирии пропал житель Куюргазинского района Зинур Абсалямов

В Башкирии пропал житель Куюргазинского района Зинур Абсалямов

Куюргазинский район | 12 фев 2021 | 10:37

Правоохранители Куюргазинского района ищут пропавшего 69-летнего жителя села Зяк-Ишметово Зинура Абсалямова. Ориентировка на мужчину появилась на сайте регионального МВД.

Известно, что сельчанин пропал еще в июле прошлого года. 14 июля он вышел из дома и ушел в неизвестном направлении. С тех о нем никто ничего не знает. Отмечается, что мужчина передвигается с помощью трости и модет страдать потерей памяти.

Приметы: рост 170 см, на вид 70 лет, среднего телосложения.
Был одет: кепка защитного цвета (камуфляж), рубашка бежевого цвета с коротким рукавом, черные трико, обувь синего цвета.

Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении Зинура, позвоните на единый номер экстренных служб (112).

Ранее сообщалось о том, что в Куюргазинском районе провели интернет в селе, где дети учились на дистанте в коровнике.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: МВД поРБ

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