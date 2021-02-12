В Башкирии пропал житель Куюргазинского района Зинур Абсалямов

Куюргазинский район | 12 фев 2021 | 10:37

Правоохранители Куюргазинского района ищут пропавшего 69-летнего жителя села Зяк-Ишметово Зинура Абсалямова. Ориентировка на мужчину появилась на сайте регионального МВД.







Известно, что сельчанин пропал еще в июле прошлого года. 14 июля он вышел из дома и ушел в неизвестном направлении. С тех о нем никто ничего не знает. Отмечается, что мужчина передвигается с помощью трости и модет страдать потерей памяти.



Приметы: рост 170 см, на вид 70 лет, среднего телосложения.

Был одет: кепка защитного цвета (камуфляж), рубашка бежевого цвета с коротким рукавом, черные трико, обувь синего цвета.

Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении Зинура, позвоните на единый номер экстренных служб (112).



Ранее сообщалось о том, что в Куюргазинском районе провели интернет в селе, где дети учились на дистанте в коровнике.





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Фото: МВД поРБ