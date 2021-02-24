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В Башкирии ограничили проезд на 8 участках дорог

В Башкирии ограничили проезд на 8 участках дорог

| 24 фев 2021 | 10:01

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Башкирии сообщили о том, что на 8 участках дорог продлены введенные из-за непогоды ограничения движения.

Стоит сказать, они касаются всех видов транспорта. Дороги будут закрыты до 21 часа 24 февраля. О каких трассах идет речь: Аскарово – Альмухаметово – Сибай, подъезд к Магнитогорску, Магнитогорск – Ира, Озерное отделение совхоза – Кусимовский рудник, центральная усадьба совхоза “Красная Башкирия” – Покровка, Сибай – Кусеево – Халилово, Серменево – Амангильдино – Баймак, Сибай – Акъяр.


— Возможны ограничения движения и по другим дорогам, будьте внимательны! Время ограничения может быть изменено. Уважаемые водители, настоятельно рекомендуем не выезжать на дороги до наступления благоприятных погодных условий, — добавили в Минтрансе.
Напомним, в Башкирии из-за непогоды развернут оперативный штаб. Все силы брошены на спасение людей из метели, очистку дорог от снега. В МЧС сообщили, что пока никакие ограничения снимать не планируется.

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Источник: proural.info

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