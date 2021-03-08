В Сибае пикап на огромной скорости сбил ребенка | видео

Сибай | 08 мар 2021 | 11:24

Дошкольник стал жертвой наезда на пешеходном переходе в Сибае. Как следует из видео уличной камеры наблюдения, мужчина с ребенком переходили дорогу. На середине проезжей части девочка вырвалась и резко побежала прямо под колеса едущего на большой скорости автомобиля.



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Фото: скрин видео

Ребенка отбросило на несколько метров, пикап не успел затормозить и едва не наехал на остановку с людьми.Как сообщают очевидцы, ребенок жив. Однако все могло закончиться гораздо хуже. Пользователи сошлись во мнении, что в случившемся виновны как взрослый пешеход, так и водитель автомобиля.