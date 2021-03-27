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ДТП в Уфе: водитель ВАЗ-2110 наехал на двух женщин и скрылся с места происшествия

ДТП в Уфе: водитель ВАЗ-2110 наехал на двух женщин и скрылся с места происшествия

Уфа | 27 мар 2021 | 12:44

В Уфе водитель наехал на двух женщин и скрылся с места происшествия. Подробности сообщили в отделе ГИБДД столицы.

Все произошло накануне, около 16.00. Водитель, управляя автомашиной ВАЗ-2110, следуя по местному проезду при повороте на улицу Менделеева, напротив дома №201/1, допустил наезд на двух пешеходов, которые переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора.

В результате аварии уфимки в возрасте 84 и 46 лет с различными переломами были доставлены в больницу. Водитель скрылся с места ДТП.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий 46-летнего мужчину поймали. При проверке документов было установлено, что он находился за рулём автомобиля без прав.

По факту ДТП начато расследование. Авто уфимца увезли на штрафстоянку.

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Источник: i-gazeta.com
Фото: скрин видео

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