В Аургазинском районе Башкирии заживо сгорела 60-летняя женщина
Аургазинский район | 07 апр 2021 | 14:01
Накануне, 6 апреля, в селе Толбазы Аургазинского района произошёл смертельный пожар. Об этом сообщила пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС.
Огнём охватило частный дом. В сгоревшем помещении было найдено тело 60-летней женщины. Спасти её не было никаких шансов.
Причина инцидента выясняется. Однако предположительно огонь вспыхнул в доме из-за неосторожности при курении.
С начала 2021 года в Башкирии при пожарах погибли уже 86 человек. При чём 25% от всего количества погибли из-за курения в помещении.
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Источник:
bash.news
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