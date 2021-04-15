Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » » В Благоварском районе мужчина сгорел по собственной вине

В Благоварском районе мужчина сгорел по собственной вине

В Благоварском районе мужчина сгорел по собственной вине

Благоварский район | 15 апр 2021 | 13:55

15 апреля в Благоварском районе произошёл смертельный пожар. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС.

На место инцидента в экстренном порядке прибыли службы спасения. На территории сгоревшего дома было найдено тело 61-летнего мужчины. К сожалению, спасти его не удалось.

Возможная причина трагедии – неосторожность при курении в помещении.

В ведомстве отметили, что с начала 2021 года в пожарах по всей республики скончался уже 91 человек. При этом 30% погибших – жертвы неосторожного обращения с огнём при курении.

Читайте также:

В Благоварском районе за незаконную охоту осудили местного депутата
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: bash.news

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: