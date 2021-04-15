В Благоварском районе мужчина сгорел по собственной вине

Благоварский район | 15 апр 2021 | 13:55

15 апреля в Благоварском районе произошёл смертельный пожар. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС.



На место инцидента в экстренном порядке прибыли службы спасения. На территории сгоревшего дома было найдено тело 61-летнего мужчины. К сожалению, спасти его не удалось.



Возможная причина трагедии – неосторожность при курении в помещении.



В ведомстве отметили, что с начала 2021 года в пожарах по всей республики скончался уже 91 человек. При этом 30% погибших – жертвы неосторожного обращения с огнём при курении.



Читайте также: В Благоварском районе за незаконную охоту осудили местного депутата

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram