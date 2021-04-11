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В Башкирии пропал житель Янаульского района Ильсур Ахметшин

В Башкирии пропал житель Янаульского района Ильсур Ахметшин

Янаульский район | 11 апр 2021 | 10:21

В Башкирии разыскивают 28-летнего уроженца деревни Ахтиял Янаульского района Ильсура Ахметшина. Волонтеры поискового объединения «Лиза Алерт Башкортостан» передают, что местонахождение молодого мужчины неизвестно с 7 апреля.

Приметы: рост 170 сантиметров, среднее телосложение, темно русые волосы, голубые глаза.

Был одет: черно-желтая спецодежда «Роснефть», темно-синие брюки, коричневые кроссовки, черная шапка.

Если у вас есть информация о пропавшем, сообщите ее, пожалуйста, позвонив по телефону бесплатной горячей линии 8 800 700 54 52.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: Лиза Алерт Башкортостан

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