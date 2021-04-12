В Учалах мужчина убил бывшую жену и попытался свести счеты с жизнью

Учалинский район | 12 апр 2021 | 17:59

Следком Башкирии передает, что в отношении 52-летнего жителя Учалов возбуждено уголовное дело по подозрению в убийстве экс-супруги (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Расследование ведет районный следственный отдел.







По предварительной версии, преступление произошло 10 апреля, когда бывшая 50-летняя жена пришла к мужчине, чтобы одолжить денег, на что тот ответил отказом. По этой причине между ними начался конфликт, во время которого фигурант уголовного дела ударил свою жертву несколько раз ножом, а затем обухом топора по голове. От полученных ранений женщина скончалась на месте.

После случившегося подозреваемый спрятал тело в сарае, а потом попытался свести счеты с жизнью, однако его остановили сотрудники полиции, которые прибыли по сообщению общего сына бывших супругов.



В настоящий момент подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Фото: Следком Башкирии (подозреваемый стоит спиной в камуфляжной одежде)