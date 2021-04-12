Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » » В Учалах мужчина убил бывшую жену и попытался свести счеты с жизнью

В Учалах мужчина убил бывшую жену и попытался свести счеты с жизнью

В Учалах мужчина убил бывшую жену и попытался свести счеты с жизнью

Учалинский район | 12 апр 2021 | 17:59

Следком Башкирии передает, что в отношении 52-летнего жителя Учалов возбуждено уголовное дело по подозрению в убийстве экс-супруги (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Расследование ведет районный следственный отдел.

По предварительной версии, преступление произошло 10 апреля, когда бывшая 50-летняя жена пришла к мужчине, чтобы одолжить денег, на что тот ответил отказом. По этой причине между ними начался конфликт, во время которого фигурант уголовного дела ударил свою жертву несколько раз ножом, а затем обухом топора по голове. От полученных ранений женщина скончалась на месте.

После случившегося подозреваемый спрятал тело в сарае, а потом попытался свести счеты с жизнью, однако его остановили сотрудники полиции, которые прибыли по сообщению общего сына бывших супругов.

В настоящий момент подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Читайте также:

В Учалинском районе на берегу озера обнаружили окоченевшее тело мужчины
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram


Источник: gorobzor.ru
Фото: Следком Башкирии (подозреваемый стоит спиной в камуфляжной одежде)

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: