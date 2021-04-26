В Белорецком районе мужчины на лодке попытались спасти корову, но сами попали в беду

Белорецкий район | 26 апр 2021 | 09:23

В Башкирии двое мужчин чуть не погибли, пытаясь покормить корову. Добрый поступок мужчин в Белорецком районе привел их к непредвиденной ситуации.



Как рассказали в Госкомитете по чрезвычайным ситуациям, накануне, 25 апреля, к ним поступило сообщение о том, что в селе Серменево требуется помощь двум мужчинам и корове. А дальше вся история очень похожа на анекдот с черным юмором.







Корова по какой-то причине, известной только ей самой, самостоятельно попала на островок реки. Мужчины решили, что животное нужно накормить, и подъехали к ней на лодке. В результате сильного течения их транспорт уплыл. Тогда мужчины обратились в экстренные службы.

— Спасатели эвакуировали мужчин на катамаране, а корову вытянули, зацепив за рога, — рассказали спасатели.

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Фото: Госкомитет по ЧС Башкирии