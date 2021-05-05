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Пожар в Уфе: ожоги получили две женщины

Пожар в Уфе: ожоги получили две женщины

Уфа | 05 май 2021 | 10:35

Две женщины 56 и 82 лет получили ожоги во время пожара в личном доме в селе Королево Кировского района города Уфы.

По сообщению пресс-центр Министерства по чрезвычайным ситуациям России по республике, сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера 4 мая ближе к полуночи. Огонь повредил домашнее имущество на площади 0,5 м2 и был потушен до прибытия спасателей.

По предварительным данным термоожоги ног получили две женщины 1964 и 1938 годов рождения. Они направлены на амбулаторное лечение, поскольку отказались от госпитализации.

Причину возгорания предстоит выяснить.

Ранее сообщалось о том, что в Баймакском районе Башкирии горит трава

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Фото: МЧС РФ по РБ

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