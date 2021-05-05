Крупный пожар в Бирске: сильный ветер спалил два дома, баню и гараж | видео

Бирский район | 05 май 2021 | 11:45

4 мая в городе Бирске пожар повредил 2 жилых дома, баню и гараж. Ситуация усугублялась сильным ветром. Сигнал о пожаре на ул. Фрунзе поступил в 13:27.



Ко времени приезда сил и средств МЧС РФ полыхал жилой 1-этажный дом, деревянная баня, одноэтажный 2-хквартирный жилой бревенчатый дом и гараж. В 14:40 спасатели устранили открытое горение. К его тушению были привлечены десять пожарных и четыре единицы техники.





В пресс-центре Министерства по чрезвычайным ситуациям России по республике рассказали, что из-за нарушения противопожарных разрывов между строениями и сильного ветра существенно пострадали баня, дом, гараж и кровля рядом стоящего дома.



Причины приведшие к возгоранию предстоит установить специалистам испытательной пожарной лаборатории и дознавателю МЧС РФ.



Ранее сообщалось о том, что в Бирске пьяный мужчина угнал машину и разбил на ней три других автомобиля.





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Фото: скрин видео