Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » » Крупный пожар в Бирске: сильный ветер спалил два дома, баню и гараж | видео

Крупный пожар в Бирске: сильный ветер спалил два дома, баню и гараж | видео

Крупный пожар в Бирске: сильный ветер спалил два дома, баню и гараж | видео

Бирский район | 05 май 2021 | 11:45

4 мая в городе Бирске пожар повредил 2 жилых дома, баню и гараж. Ситуация усугублялась сильным ветром. Сигнал о пожаре на ул. Фрунзе поступил в 13:27.

Ко времени приезда сил и средств МЧС РФ полыхал жилой 1-этажный дом, деревянная баня, одноэтажный 2-хквартирный жилой бревенчатый дом и гараж. В 14:40 спасатели устранили открытое горение. К его тушению были привлечены десять пожарных и четыре единицы техники.

В пресс-центре Министерства по чрезвычайным ситуациям России по республике рассказали, что из-за нарушения противопожарных разрывов между строениями и сильного ветра существенно пострадали баня, дом, гараж и кровля рядом стоящего дома.

Причины приведшие к возгоранию предстоит установить специалистам испытательной пожарной лаборатории и дознавателю МЧС РФ.

Ранее сообщалось о том, что в Бирске пьяный мужчина угнал машину и разбил на ней три других автомобиля.


Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Фото: скрин видео

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: