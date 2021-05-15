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В 5 районах Башкирии введен режим ЧС

В 5 районах Башкирии введен режим ЧС

15 май 2021 | 09:09

Режим ЧС введён в республике с 12 мая из-за массового размножения очагов непарного шелкопряда. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии.

Это опасный вредитель, личинки-гусеницы которого обгладывают деревья лесных и плодовых пород. Особенно страдают от нашествия шелкопряда в садах яблоня, груша, слива и абрикос, в лесах - дуб, граб и тополь.

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Поскольку установилась летняя жара, которая способствует процессу размножения личинок насекомого-вредителя, постановлением Главы Башкирии от 12 мая 2021 года объявлен режим чрезвычайной ситуации на территориях пяти районов республики. Это Баймакский, Зилаирский, Кугарчинский и Хайбуллинский районы, где очагов размножения много. Режим введен до особого распоряжения.

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Источник: ufa.aif.ru
Фото: pixabay

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