В Дуванском районе школьник потушил природный пожар с помощью одного ведра

18 май 2021 | 14:37

В Дуванском районе Башкирии школьник при помощи 40 ведер воды в одиночку потушил природный пожар







Инцидент произошел в Замкинском сельсовете 16 мая утром. Семиклассник Алеша Гильфанов заметил, что на берегу реки загорелась трава. Огонь распространялся очень быстро. Подросток принялся тушить загоревшуюся площадь с помощью единственного ведра. Благо, река была рядом. Мальчик сделал 40 «рейсов», пока не удостоверился, что очаг не представляет опасности.



Как оказалось, пожар возник из-за того, что рыбачившие накануне местные жители не потушили костер.

- Стоит аномальная сухая погода! Прежде чем развести костёр, бросить непотушенную сигарету ЗАДУМАЙТЕСЬ к каким страшным последствиям это может привести! Спасибо Алексею, что он не испугался и благодаря ему не случилось страшной беды, — написала благодарный пост на своей странице Администрация Дуванского района.

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Фото: Администрация Дуванского района

Земляки и все пользователи Сети выразили восхищение героизмом и неравнодушием ребенка, который оказался гораздо умнее некоторых взрослых, и призвали наградить мальчишку.