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В Уфе задержали студента, распространявшего наркотические вещества

В Уфе задержали студента, распространявшего наркотические вещества

25 май 2021 | 11:37

Сегодня, 25 мая, в пресс-службе МВД России по РБ сообщили о задержании 20-летнего студента уфимского колледжа. Юношу обвиняют в распространении наркотических веществ.

По сведениям правоохранителей, молодой человек делал закладки на территории столицы республики. Крупные партии наркотиков он сортировал на небольшие дозы и через систему тайников отправлял покупателям. С заказчиками общался только через соцсети. Парня задержали, когда он делал очередной тайник.

Сообщается, что в съемной квартире подозреваемого сотрудники правопорядка обнаружили более килограмма мефедрона. Синтетические наркотики студент прятал в серванте. В настоящее время молодой человек задержан, свою вину он признал. Обвиняемому грозит 12 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось о том, что прокатившему на капоте гаишника Артему Газизову из Уфы огласили приговор.



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Источник: gorobzor.ru

Теги: Уфа криминал
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