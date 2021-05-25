В Уфе задержали студента, распространявшего наркотические вещества

25 май 2021 | 11:37

Сегодня, 25 мая, в пресс-службе МВД России по РБ сообщили о задержании 20-летнего студента уфимского колледжа. Юношу обвиняют в распространении наркотических веществ.







По сведениям правоохранителей, молодой человек делал закладки на территории столицы республики. Крупные партии наркотиков он сортировал на небольшие дозы и через систему тайников отправлял покупателям. С заказчиками общался только через соцсети. Парня задержали, когда он делал очередной тайник.



Сообщается, что в съемной квартире подозреваемого сотрудники правопорядка обнаружили более килограмма мефедрона. Синтетические наркотики студент прятал в серванте. В настоящее время молодой человек задержан, свою вину он признал. Обвиняемому грозит 12 лет тюрьмы.





Ранее сообщалось о том, что прокатившему на капоте гаишника Артему Газизову из Уфы огласили приговор.









Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram