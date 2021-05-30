Авария в Аскинском районе: столкнулись "Chevrolet Cruze" и встречный ВАЗ-21099, погиб водитель
30 май 2021 | 12:13
Около 13:00 в Аскинском районе на 26 км автодороги Явгильдино-Щучье озеро столкнулись "Chevrolet Cruze" под управлением 21-летнего жителя Гафурийского района и встречный ВАЗ-21099, за рулём которого находился 58-летний житель Караидельского района.
В результате аварии водитель отечественного автомобиля скончался при транспортировке в медучреждение.
29 мая 2021 года на дорогах республики зарегистрировано двенадцать автомобильных аварий, в которых три человека погибли и восемнадцать получили травмы.
Ранее сообщалось об аварии в Зианчуринском районе. Здесь на трассе опрокинулась легковушка, погибла пассажирка.
Источник: @dgilmutdinov
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