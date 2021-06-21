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В Дуванском районе Башкирии подросток спас из пожара своих родственников

В Дуванском районе Башкирии подросток спас из пожара своих родственников

16:38, 21 июн 2021

В Башкирии 15-летний мальчик спас от пожара своих родственников, в том числе троих детей. Подробности рассказали сегодня, 21 июня, в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС. 

Возгорание случилось накануне ночью, 20 июня, в селе Ариево Дуванского района. Подросток играл в телефон, когда почувствовал запах горелой проводки. Мальчик разбудил родственников. Из горящего дома он помог взрослым эвакуировать годовалого ребенка и двух 4-летних девочек. При этом сам несовершеннолетний получил травмы, открывая дверь. Сообщается, что юного героя отправили в ожоговый центр. 

Сотрудники Госкомитета республики по ЧС напоминают, что сначала 2021 года в Башкирии произошло 6 тысяч пожаров, в которых погибло 136 человек. Одной из наиболее частой причиной возгораний является неисправное электрооборудование.

Ранее сообщалось о том, что в Дуванском районе Башкирии пьяный машинист катка попал в аварию.

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Источник: gorobzor.ru

Теги: Дуванский район
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