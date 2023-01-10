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Под Уфой 14-летний подросток спас при пожаре жителей дома

Под Уфой 14-летний подросток спас при пожаре жителей дома

22:41, 10 янв 2023

Жителей дома села Федоровка под Уфой при пожаре спас 14-летний мальчик. Об этом рассказала пресс-служба регионального МЧС.



ЧП случилось сегодня днем, 10 января, в одноэтажном бревенчатом доме. Пожар случился в одной из трех квартир. Ее жительница, обнаружив горение, постучала в стену к соседям – семье с семью детьми. Услышав стуки 14-летний мальчик, ринулся в коридор, где увидел соседку, которая к этому моменту получила ожоги. После этого жильцы эвакуировались, предупредив об опасности граждан из последней квартиры.

По данным республиканского МЧС, всего из сгоревшего дома эвакуировалось 13 человек. Пострадавшая 42-летняя женщина с ожогами была доставлена в медицинское учреждение.


– Дознавателем в ходе осмотра места пожара обнаружен сработавший автономный дымовой пожарный извещатель, находящийся в квартире №2, – сообщило чрезвычайное ведомство.

Причины пожара и его обстоятельства будет устанавливать дознаватель МЧС.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа пожар Федоровка
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