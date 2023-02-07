В Бирском районе Башкирии пожарный извещатель спас многодетную семью

09:50, 07 фев 2023

В селе Пономаревка Бирского района пожарный извещатель спас многодетную семью от гибели. Возгорание произошло в доме по улице Заречной сегодня утром.



Огонь повредил стену кухни. Услышав сигнал извещателя, взрослые вывели из дома детей и принялись заливать пламя водой. К счастью, имущество не сильно пострадало, к моменту прибытия спасателей пожар был потушен.







Известно, что семья воспитывает четверых детей. В настоящее время дознаватель устанавливает причину случившегося, сообщили в МЧС Башкирии.



Ранее издание Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день сообщало о том, что в Бирском районе Башкирии у должника по алиментам забрали автомобиль.

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Фото: МЧС по РБ