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В Бирском районе Башкирии пожарный извещатель спас многодетную семью

В Бирском районе Башкирии пожарный извещатель спас многодетную семью

09:50, 07 фев 2023

В селе Пономаревка Бирского района пожарный извещатель спас многодетную семью от гибели. Возгорание произошло в доме по улице Заречной сегодня утром.

Огонь повредил стену кухни. Услышав сигнал извещателя, взрослые вывели из дома детей и принялись заливать пламя водой. К счастью, имущество не сильно пострадало, к моменту прибытия спасателей пожар был потушен.



Известно, что семья воспитывает четверых детей. В настоящее время дознаватель устанавливает причину случившегося, сообщили в МЧС Башкирии.

Ранее издание Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день сообщало о том, что в Бирском районе Башкирии у должника по алиментам забрали автомобиль.

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Источник: proural.info
Фото: МЧС по РБ
Теги: Бирский район происшествия пожар Пономаревка
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