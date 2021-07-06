Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

ДТП в Стерлитамаке: водитель "Daewoo Nexia" наехал на дорожного рабочего

ДТП в Стерлитамаке: водитель "Daewoo Nexia" наехал на дорожного рабочего

09:28, 06 июл 2021

В полночь в Стерлитамаке на ул.Мира 30-летний местный житель за рулём "Daewoo Nexia" совершил наезд на 45-летнего дорожного рабочего, после допустил наезд на остановившийся впереди ГАЗ.

В результате аварии пешеход с травмами госпитализирован. Известно, что водитель "Daewoo" водительских прав не имел. Начато разбирательство. 

5 июля 2021 года на дорогах республики зарегистрировано шесть автомобильных аварий, в которых шесть человек получили травмы.

Ранее сообщалось о том, что в Стерлитамаке рабочий завода получил страшные ожоги. Об инциденте сообщили в Государственной инспекции труда в Республике Башкортостан.

По теме:
Авария в Дуванском районе Башкирии: погибла женщина за рулем "Volkswagen Polo" 
Авария в Калтасинском районе Башкирии: столкнулись «Volkswagen Polo» и «Лада Приора», погиб пассажир 

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ

Теги: Стерлитамакский район
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: