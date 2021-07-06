ДТП в Стерлитамаке: водитель "Daewoo Nexia" наехал на дорожного рабочего

09:28, 06 июл 2021

В полночь в Стерлитамаке на ул.Мира 30-летний местный житель за рулём "Daewoo Nexia" совершил наезд на 45-летнего дорожного рабочего, после допустил наезд на остановившийся впереди ГАЗ.







В результате аварии пешеход с травмами госпитализирован. Известно, что водитель "Daewoo" водительских прав не имел. Начато разбирательство.



5 июля 2021 года на дорогах республики зарегистрировано шесть автомобильных аварий, в которых шесть человек получили травмы.



Ранее сообщалось о том, что в Стерлитамаке рабочий завода получил страшные ожоги. Об инциденте сообщили в Государственной инспекции труда в Республике Башкортостан.

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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ