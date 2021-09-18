В Иглинском районе Башкирии столкнулись 3 грузовика и легковушка
16:21, 18 сен 2021
Три большегруза и легковая иномарка столкнулись в Иглинском районе в субботу. Никто из водителей и пассажиров автомобилей не пострадал, но на трассе произошел розлив нефтепродуктов.
Массовое столкновение машин произошло в субботу около 14.30 на территории Иглинского района на 1500 километре федеральной трассы М5. Здесь столкнулись три грузовика и "Skoda Octavia".
- В результате ДТП пострадавших нет, сообщили журналистам в ГИБДД по Башкирии. - Движение открыто. Известно, что произошло розлив нефтепродуктов. Сейчас на месте происшествия работает полиция и другие экстренные службы.
Ранее сообщалось о том, что в Чишминском районе Башкирии пешехода сбили сразу два разных водителя.