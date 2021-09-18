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В Иглинском районе Башкирии столкнулись 3 грузовика и легковушка

В Иглинском районе Башкирии столкнулись 3 грузовика и легковушка

16:21, 18 сен 2021

Три большегруза и легковая иномарка столкнулись в Иглинском районе в субботу. Никто из водителей и пассажиров автомобилей не пострадал, но на трассе произошел розлив нефтепродуктов.

Массовое столкновение машин произошло в субботу около 14.30 на территории Иглинского района на 1500 километре федеральной трассы М5. Здесь столкнулись три грузовика и "Skoda Octavia".

- В результате ДТП пострадавших нет, сообщили журналистам в ГИБДД по Башкирии. - Движение открыто. Известно, что произошло розлив нефтепродуктов. Сейчас на месте происшествия работает полиция и другие экстренные службы.
Ранее сообщалось о том, что в Чишминском районе Башкирии пешехода сбили сразу два разных водителя.

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Источник: www.sobkor02.ru
Теги: Иглинский район
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