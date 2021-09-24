Крупное ДТП в Туймазинском районе Башкирии: погиб мужчина

16:44, 24 сен 2021

24 сентября 2021 года на 1334 км трассы «М-5 Урал» произошло столкновение двух автомобилей: микроавтобуса Peugeot и грузового автомобиля Scania.



На место происшествия выезжали пожарные Противопожарной службы и Аварийно-спасательной службы Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям, медики и полиция. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель микроавтобуса



Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники полиции.



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Фото: ГИБДД по РБ