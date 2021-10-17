В Башкирии пропал житель Белорецкого района Александр Бойченко
15:09, 17 окт 2021
В Башкирии разыскивают без вести пропавшего 34-летнего жителя поселка Октябрьский Александра Бойченко. Об этом сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
Уточняется, что местонахождение мужчины неизвестно с 14 октября текущего года. Волонтеры подчеркивают, что мужчина может находится в другом районе Башкирии.
Приметы: рост 176 см, худощавое телосложение, русые волосы, серые глаза.
Был одет в камуфляжный костюм, черные кроссовки, красную бейсболку.
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Источник:
gorobzor.ru
Фото: соцсети
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