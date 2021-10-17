В Башкирии пропал житель Белорецкого района Александр Бойченко

15:09, 17 окт 2021

В Башкирии разыскивают без вести пропавшего 34-летнего жителя поселка Октябрьский Александра Бойченко. Об этом сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».



Уточняется, что местонахождение мужчины неизвестно с 14 октября текущего года. Волонтеры подчеркивают, что мужчина может находится в другом районе Башкирии.



Приметы: рост 176 см, худощавое телосложение, русые волосы, серые глаза.



Был одет в камуфляжный костюм, черные кроссовки, красную бейсболку.



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Фото: соцсети