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В Башкирии пропал житель Белорецкого района Александр Бойченко

В Башкирии пропал житель Белорецкого района Александр Бойченко

15:09, 17 окт 2021

В Башкирии разыскивают без вести пропавшего 34-летнего жителя поселка Октябрьский Александра Бойченко. Об этом сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Уточняется, что местонахождение мужчины неизвестно с 14 октября текущего года. Волонтеры подчеркивают, что мужчина может находится в другом районе Башкирии.

Приметы: рост 176 см, худощавое телосложение, русые волосы, серые глаза.

Был одет в камуфляжный костюм, черные кроссовки, красную бейсболку.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: соцсети
Теги: происшествия поиск Белорецкий район
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