В Башкирии пропал житель Туймазов Артур Валидов

10:23, 04 ноя 2021

В Башкирии разыскивают без вести пропавшего 24-летнего жителя Туймазов Артура Валидова. Об этом сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».







Уточняется, что молодой человек вышел из дома в понедельник, 1 ноября, и не вернулся. Активисты подчеркивают, что он может находится в другом районе республики.



Приметы: рост 178 см, худощавое телосложение, светло-русые волосы, зелено-голубые глаза.



Был одет в черную кожаную куртку, черное худи с капюшоном, черные джинсы и желтые ботинки.



Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении Артура Валидова, обратитесь по номеру экстренных служб (112) или к волонтерам (8 (800) 700-54-52).

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Фото: соцсети