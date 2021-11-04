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В Башкирии пропал житель Туймазов Артур Валидов

В Башкирии пропал житель Туймазов Артур Валидов

10:23, 04 ноя 2021

В Башкирии разыскивают без вести пропавшего 24-летнего жителя Туймазов Артура Валидова. Об этом сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Уточняется, что молодой человек вышел из дома в понедельник, 1 ноября, и не вернулся. Активисты подчеркивают, что он может находится в другом районе республики.

Приметы: рост 178 см, худощавое телосложение, светло-русые волосы, зелено-голубые глаза.

Был одет в черную кожаную куртку, черное худи с капюшоном, черные джинсы и желтые ботинки.

Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении Артура Валидова, обратитесь по номеру экстренных служб (112) или к волонтерам (8 (800) 700-54-52).

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Фото: соцсети
Теги: поиск Туймазинский район происшествия
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