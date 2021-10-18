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В Башкирии пропал житель Уфы Ильдар Насибуллин

В Башкирии пропал житель Уфы Ильдар Насибуллин

14:13, 18 окт 2021

В Уфе пропал 26-летний Ильдар Насибуллин. Об этом сообщили волонтеры поисково-спастельного отряда «Лиза Алерт».

Молодого человека последний раз видели 15 июня. С тех пор о нем ничего неизвестно. Сообщается, что у пропавшего есть инвалидность по слуху.

Приметы: рост 170 см, среднее телосложение, короткие темные волосы, карие глаза.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении уфимца, просят обращаться по телефонам 88007005452 или 112. 

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Уфа поиск происшествия происшествия Уфа
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