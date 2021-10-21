В Башкирии мужчина-инвалид пострадал во время пожар

20:50, 21 окт 2021

Сегодня в квартире многоквартирного жилого дома в Бирске возник пожар. Сообщение о горящей квартире в доме №10 по улице Красноармейской поступило в МЧС.







На место были незамедлительно направлены силы и средства МЧС России и других экстренных служб.

«В ходе мероприятий по тушению пожара был обнаружен пострадавший мужчина 1958 года рождения. Он оперативно госпитализирован в реанимационное отделение Бирской центральной районной больницы в крайне тяжелом состоянии, — прокомментировали в пресс-службе ведомства. — Установлено, что мужчина является инвалидом 2 группы».

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Фото: пресс-служба МЧС по РБ

На месте работает дознаватель МЧС России, причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.