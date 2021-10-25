В Башкирии больной коронавирусом выпал из окна третьего этажа дома

11:09, 25 окт 2021

В Стерлитамаке под окнами дома нашли больного коронавирусом мужчины







Издание «Стерлитамакский Рабочий» сообщает, что странный случай произошел ночью 25 октября. Под окнами одного из домов по улице Свердлова стражи порядка обнаружили пьяного мужчину, который, предположительно, выпал из окна третьего этажа. Прибывшие на место медики установили, что пострадавший болен коронавирусом и должен был оставаться на самоизоляции. У пациента поражение 60% легких.



Сейчас мужчина находится в реанимации. Известно, что к ковиду добавилось еще одно опасное состояние – кровоизлияние в мозг, полученное при падении. Сейчас стражам порядка предстоит выяснить, из-за чего могла произойти столь странная история.

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