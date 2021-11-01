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В Башкирии в жилой дом пробрался необычный зверь

В Башкирии в жилой дом пробрался необычный зверь

14:40, 01 ноя 2021

Сотрудники Управления гражданской защиты населения столицы получили сигнал утром 1 ноября. Прибыв на место, в подъезде они обнаружили животное, которое сразу не смогли опознать. Ясно было только одно: перед ними хоть и маленький, но хищник.

— Он был похож на горностая или норку. А значит, мог покусать детей. Взрослые поступили правильно, что вызвали нас, — резюмировали спасатели.

Отловив зверька, специалисты отвезли его на базу отряда. Уже там удалось понять, кто же попался в клетку. Оказалось, что переполох в жилом доме устроил лесной хорек. Скорее всего, животное прежде жило в одной из квартир. Неравнодушные уфимцы уже занялись расклейкой объявлений, информация появилась и в интернете. Пока хозяева не нашлись, заботиться о нем будут спасатели.

Напомним, ранее редакция рассказывала об экзотической змее, обнаруженной жителем Уфы дома на подоконнике. Прибывшие на место спасатели отловили холоднокровного хищника. По их предположениям, это был коралловый аспид, который ядовит. Скорее всего, он сбежал из аквариума у кого-то из соседей.

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Источник: proural.info
Фото: УГЗН Уфы
Теги: Уфа происшествия происшествия Уфа
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