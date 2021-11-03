В Башкирии в аварии пострадала 8-летняя девочка

15:32, 03 ноя 2021

В столице Башкирии произошла автоавария, в которой пострадала 8-летняя девочка. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Уфе.







ДТП произошло накануне, 2 ноября, около 7 часов вечера. На улице Специалистов, 166. 45-летняя женщина за рулем автомобиля Honda CR-V, двигаясь со стороны автодороги Самара–Уфа–Челябинск при повороте на улицу Глинки, допустила столкновение с движущейся по улице Аслыкульская в сторону улицы Трактовая, автомашиной Skoda Kodiaq.



В результате пострадали оба водителя машин, а также пассажиры автомобиля Skoda Kodiaq – 38-летняя женщина и 8-летняя девочка. Они были доставлены в медучреждение, после оказания помощи отпущены. В настоящее время причины случившегося устанавливаются.

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