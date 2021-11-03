В столице Башкирии погибла женщина за рулем, врезавшись в ограждение, а затем в столб
09:34, 03 ноя 2021
В десятом часу вечера в столице республики 38-летняя местная жительница, управляя "Nissan Juke", двигаясь по Алексеевскому шоссе, не справилась с рулевым управлением допустила столкновение с металлическим ограждением с последующим наездом на электроопору.
В результате ДТП водитель от полученных травм скончалась до приезда скорой медицинской помощи.
Начато разбирательство.
Ранее сообщалось о том, что В Башкирии пьяный водитель "Оки" опрокинулся в кювет.
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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: скрин видео
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