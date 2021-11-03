Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В столице Башкирии погибла женщина за рулем, врезавшись в ограждение, а затем в столб

В столице Башкирии погибла женщина за рулем, врезавшись в ограждение, а затем в столб

09:34, 03 ноя 2021

В десятом часу вечера в столице республики 38-летняя местная жительница, управляя "Nissan Juke", двигаясь по Алексеевскому шоссе, не справилась с рулевым управлением допустила столкновение с металлическим ограждением с последующим наездом на электроопору.

В результате ДТП водитель от полученных травм скончалась до приезда скорой медицинской помощи.

Начато разбирательство.

Ранее сообщалось о том, что В Башкирии пьяный водитель "Оки" опрокинулся в кювет.

Читайте также:

В Башкирии госпитализировали водителя после наезда на лошадь
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ГИБДД по РБ
Фото: скрин видео
Теги: Уфа происшествия аварии ДТП происшествия Уфа авария в Уфе ДТП Уфа
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: