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В Башкирии мужчина ранил из охотничьего ружья 9-летнего сына

В Башкирии мужчина ранил из охотничьего ружья 9-летнего сына

20:08, 03 ноя 2021

2 ноября в больницу города Октябрьский поступил третьеклассник, который сутки назад отметил своё девятилетие. Как стало известно агентству «Башинформ» от информированного источника, ребёнок госпитализирован с огнестрельным ранением в плечо. Пулю мальчик получил из охотничьего ружья.

По предварительным данным, сын вместе с 39-летним отцом отправился на охоту. По всей видимости, мужчина решил сделать ребёнку подарок. Когда они шли по лесу, ружье 12-го калибра зацепилось за ветку. Отец пытался его удержать в руках и случайно нажал на курок, попав в левое плечо сына.

Известно, что из Уфы в Октябрьский на спасение руки мальчика отправилось несколько опытных хирургов.

В пресс-службе МВД Башкирии данный факт подтвердили и сообщили, что проводится проверка. Процессуальное решение будет принято после оценки причинённой тяжести здоровью несовершеннолетнего.

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Источник: www.bashinform.ru
Теги: Октябрьский происшествия
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