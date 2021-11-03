В Башкирии мужчина ранил из охотничьего ружья 9-летнего сына
20:08, 03 ноя 2021
2 ноября в больницу города Октябрьский поступил третьеклассник, который сутки назад отметил своё девятилетие. Как стало известно агентству «Башинформ» от информированного источника, ребёнок госпитализирован с огнестрельным ранением в плечо. Пулю мальчик получил из охотничьего ружья.
По предварительным данным, сын вместе с 39-летним отцом отправился на охоту. По всей видимости, мужчина решил сделать ребёнку подарок. Когда они шли по лесу, ружье 12-го калибра зацепилось за ветку. Отец пытался его удержать в руках и случайно нажал на курок, попав в левое плечо сына.
Известно, что из Уфы в Октябрьский на спасение руки мальчика отправилось несколько опытных хирургов.
В пресс-службе МВД Башкирии данный факт подтвердили и сообщили, что проводится проверка. Процессуальное решение будет принято после оценки причинённой тяжести здоровью несовершеннолетнего.