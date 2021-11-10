В Башкирии погиб водитель ВАЗ-2121, столкнувшись с КамАЗом

16:30, 10 ноя 2021

Авария в Башкирии сегодня, 10 ноября, произошла в Чишминском районе.



ДТП произошла в четвёртом часу дня на 21 км автодороги Арсланово-Чишмы - Киргиз-Мияки. По имеющейся информации, столкнулись ВАЗ-2121 и "КамАЗ".



В результате ДТП водитель ВАЗа от полученных травм скончался. На месте происшествия сотрудники полиции и другие службы. Подробности уточняются.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии в аварии с грузовиком погибла молодая девушка.



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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ