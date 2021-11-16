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В Башкирии в пожаре погибла пожилая пара

В Башкирии в пожаре погибла пожилая пара

09:14, 16 ноя 2021

Жилой дом в деревне Шингак-Куль Чишминского района Башкирии загорелся в ночь на 16 ноября. Первой к месту событий прибыла добровольная пожарная охрана. Горела одноэтажная деревянная постройка.

С огнём волонтёры и профессиональные пожарные справились за час. Однако спасти двух людей не смогли. В задымлённом помещении нашли тела пожилой пары: 82-летнего мужчины и 78-летней женщины.

Данные о причинах пожара пока неизвестны.

Ранее сообщалось о том, что 15 ноября, ранним утром, в ГУ МЧС по Башкирии поступило сообщение о пожаре в квартире многоквартирного дома в Янауле, который не обошелся без жертв, сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Чишминский район происшествия пожар
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