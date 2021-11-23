В Башкирии в пожаре погиб 70-летний мужчина

19:16, 23 ноя 2021

Пожар в Башкирии произошел сегодня, 23 ноября, в деревне Ильтебаново Учалинского района. Как сообщает пресс-служба МЧС РФ по РБ, огнем был охвачен бревенчатый одноэтажный дом размером 30 квадратных метров.







Дом не газифицирован, не электрифицирован, отопление печное. В ходе разбора места пожара спасатели обнаружили тело 70-летнего мужчины. Расследование пожара проводит дознаватель МЧС России.



Еще одно происшествие в Башкирии произошло в селе Новокулево Нуримановского района в результате пожара в пристрое жилого дома погиб мужчина. По предварительным данным, загорелась летняя кухня с дощатой верандой в жилом доме по улице Нуриманова, 53.

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