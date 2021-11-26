В Башкирии женщина за рулем «Лады» протаранила остановку

10:57, 26 ноя 2021

Информацию о происшествии в Башкирии опубликовала пресс-служба ГИБДД республики. Как стало известно, с управлением не справилась автолюбительница 1978 года рождения. Вместе с ней в машине находилась еще одна женщина более старшего возраста.







Авария произошла в сумерках, при плохой видимости и заснеженности трассы. Вылетев с дороги, «Лада-Калина» врезалась в остановочный павильон. По счастливому стечению обстоятельств ожидавшие автобуса люди не пострадали. Однако женщинам в легковушке понадобилась помощь.



На место выехали сотрудники аварийно-спасательной службы Госкомитета РБ по ЧС, полицейские и бригада скорой. Извлечь людей мешала деформация салона, для разжатия металла понадобилось спецоборудование. Сообщается, что сама водитель при этом отделалась лишь испугом. Но ее пассажирке 1964 года рождения врачи оказали помощь.





Напомним, ранее редакция рассказывала о трагедии в Бирском районе. Тогда сбитый столб линии электропередачи буквально раздавил автомобиль «Рено», которым управляла женщина. Без погибших не обошлось.

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Фото: ГИБДД РБ