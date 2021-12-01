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В Башкирии в страшной аварии легковушки и грузовика погиб водитель

В Башкирии в страшной аварии легковушки и грузовика погиб водитель

09:51, 01 дек 2021

Сегодня, 1 декабря, произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. О нем сообщили в пресс-службе Государственного комитета РБ по чрезвычайным ситуациям.

По оперативным данным, ранним утром на 1490-м километре трассы М-5 «Урал» — в районе так называемой Шакшинской развязки — столкнулись ВАЗ-2109 и фура MAN. В результате аварии водитель легкового автомобиля скончался до приезда скорой. На место ЧП выезжали пожарные, спасатели, медики и полиция. Что стало причиной ДТП и кто виноват, неизвестно. Разбирательство продолжается.


— Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности, видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований правил, — напомнили в Госкомитете РБ по ЧС.

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Источник: proural.info
Фото: пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС
Теги: аварии происшествия
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