В Башкирии электрик погиб от удара током

Государственная инспекция труда в Республике Башкортостан приступила к расследованию несчастного случая. На рабочем месте скончался 35-летний сотрудник производственного отделения «Кумертауские электрические сети» ООО «Башкирэнерго». Специалисты установят причины и обстоятельства трагедии.
На данный момент известно, что инцидент произошел 2 декабря 2021 года. В этот день мужчина работал на перекрестке улиц Школьной и Дорожной, которые находятся в селе Мраково Кугарчинского района. В какой-то момент мастер центрального участка получил удар током. Спасти пострадавшего не удалось.