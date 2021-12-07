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В Башкирии электрик погиб от удара током

В Башкирии электрик погиб от удара током

14:04, 07 дек 2021

Государственная инспекция труда в Республике Башкортостан приступила к расследованию несчастного случая. На рабочем месте скончался 35-летний сотрудник производственного отделения «Кумертауские электрические сети» ООО «Башкирэнерго». Специалисты установят причины и обстоятельства трагедии.

На данный момент известно, что инцидент произошел 2 декабря 2021 года. В этот день мужчина работал на перекрестке улиц Школьной и Дорожной, которые находятся в селе Мраково Кугарчинского района. В какой-то момент мастер центрального участка получил удар током. Спасти пострадавшего не удалось.

Ранее сообщалось об еще одном происшествии в Башкирии: на горнолыжном курорте 8-летний мальчик упал с подъемника.


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Источник: proural.info
Фото: пресс-служба Гострудинспекции РБ
Теги: Кугарчинский район происшествия
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