В Башкирии электрик погиб от удара током

14:04, 07 дек 2021

Государственная инспекция труда в Республике Башкортостан приступила к расследованию несчастного случая. На рабочем месте скончался 35-летний сотрудник производственного отделения «Кумертауские электрические сети» ООО «Башкирэнерго». Специалисты установят причины и обстоятельства трагедии.







На данный момент известно, что инцидент произошел 2 декабря 2021 года. В этот день мужчина работал на перекрестке улиц Школьной и Дорожной, которые находятся в селе Мраково Кугарчинского района. В какой-то момент мастер центрального участка получил удар током. Спасти пострадавшего не удалось.



Ранее сообщалось об еще одном происшествии в Башкирии: на горнолыжном курорте 8-летний мальчик упал с подъемника.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: пресс-служба Гострудинспекции РБ