В Башкирии женщина с 13-летней дочкой пострадали в массовом ДТП

12:38, 09 дек 2021

В Уфе произошло массовое ДТП – в результате двое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ.







Авария произошла вчера, 8 декабря, утром 27 — летний водитель за рулем «Daewoo Nexia», следуя по улице Энергетиков в сторону улицы Зеленая роща, столкнулся с движущейся впереди в попутном направлении «Mercedes-Benz». От удара «Daewoo» выехала на полосу встречного движения, где столкнулась «LADA Niva».



«В результате ДТП 35-летняя пассажирка отечественного транспорта и ее 13-летняя дочь, с различными травмами обратились в медицинское учреждение, после оказания помощи отпущены», — добавили в ведомстве.



Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, начато разбирательство.





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