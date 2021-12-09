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В Башкирии женщина с 13-летней дочкой пострадали в массовом ДТП

В Башкирии женщина с 13-летней дочкой пострадали в массовом ДТП

12:38, 09 дек 2021

В Уфе произошло массовое ДТП – в результате двое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ.

Авария произошла вчера, 8 декабря, утром 27 — летний водитель за рулем «Daewoo Nexia», следуя по улице Энергетиков в сторону улицы Зеленая роща, столкнулся с движущейся впереди в попутном направлении «Mercedes-Benz». От удара «Daewoo» выехала на полосу встречного движения, где столкнулась «LADA Niva».

«В результате ДТП 35-летняя пассажирка отечественного транспорта и ее 13-летняя дочь, с различными травмами обратились в медицинское учреждение, после оказания помощи отпущены», — добавили в ведомстве.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, начато разбирательство.


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Источник: gtrk.tv
Теги: Уфа происшествия авария в Уфе
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