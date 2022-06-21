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В Башкирии в массовом ДТП пострадали женщина и трое детей

В Башкирии в массовом ДТП пострадали женщина и трое детей

12:01, 21 июн 2022

В Уфе в микрорайоне Сипайлово столкнулись три автомобиля – в результате ДТП пострадали женщина и трое детей.

Авария произошла вчера днем, 20 июня. Как сообщили в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по Уфе, 42-летний водитель за рулем “Tayota RAV4”, поворачивая в сторону улицы Жукова, столкнулся с “Hyndai Solaris”, после чего автомашина “Hyndai Solaris” столкнулась с “Chevrolet Сobalt”.

В ведомстве добавили, что пассажиры “Chevrolet” 47-летняя женщина и трое детей (2 года,7 лет,8 лет) с различными ушибами обратились в медицинское учреждение.  

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, начато разбирательство.

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Источник: gtrk.tv
Фото: ГИБДД по Уфе
Теги: Уфа происшествия Уфа авария в Уфе
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