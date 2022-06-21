В Башкирии в массовом ДТП пострадали женщина и трое детей
12:01, 21 июн 2022
В Уфе в микрорайоне Сипайлово столкнулись три автомобиля – в результате ДТП пострадали женщина и трое детей.
Авария произошла вчера днем, 20 июня. Как сообщили в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по Уфе, 42-летний водитель за рулем “Tayota RAV4”, поворачивая в сторону улицы Жукова, столкнулся с “Hyndai Solaris”, после чего автомашина “Hyndai Solaris” столкнулась с “Chevrolet Сobalt”.
В ведомстве добавили, что пассажиры “Chevrolet” 47-летняя женщина и трое детей (2 года,7 лет,8 лет) с различными ушибами обратились в медицинское учреждение.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, начато разбирательство.