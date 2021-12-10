Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Уфе пропал 8-летний Тамерлан Батувтин

В Уфе пропал 8-летний Тамерлан Батувтин

17:22, 10 дек 2021

В Уфе пропал 8-летний Тамерлан Батувтин, сообщили волонтеры Поиска пропавших детей. Предварительно известно, что он вышел из школы сегодня, 10 декабря, в сторону дома, но так там и не появился.

Был одет: темно-синяя парка длиной ниже пояса, темно-синие штаны, кофта с надписью «65-я гимназия».

При себе имел: папка с нотами, формата А4, сменная обувь.

Поисковики уточнили, что у мальчика инвалидность из-за психического состояния. 

Всех, кто обладает информацией о его местонахождении, просят сообщить по телефонам: 3-14-02, 3-13-02. Дежурный номер РОО «Поиск Детей - Уфа» 8-927-969-89-19, дополнительный: 8-917-383-56-87.


Читайте также:

В Башкирии пропал 15-летний Ярослав Юрков
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Теги: Уфа происшествия Уфа поиск
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: