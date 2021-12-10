В Уфе пропал 8-летний Тамерлан Батувтин
17:22, 10 дек 2021
В Уфе пропал 8-летний Тамерлан Батувтин, сообщили волонтеры Поиска пропавших детей. Предварительно известно, что он вышел из школы сегодня, 10 декабря, в сторону дома, но так там и не появился.
Был одет: темно-синяя парка длиной ниже пояса, темно-синие штаны, кофта с надписью «65-я гимназия».
При себе имел: папка с нотами, формата А4, сменная обувь.
Поисковики уточнили, что у мальчика инвалидность из-за психического состояния.
Всех, кто обладает информацией о его местонахождении, просят сообщить по телефонам: 3-14-02, 3-13-02. Дежурный номер РОО «Поиск Детей - Уфа» 8-927-969-89-19, дополнительный: 8-917-383-56-87.
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Источник:
gorobzor.ru
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