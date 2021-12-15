В Уфе водитель за рулём Volkswagen Touareg врезался в здание кулинарии
09:17, 15 дек 2021
ДТП произошло рано утром 15 декабря в Советском районе Уфы. Молодой человек за рулём Volkswagen Touareg врезался в здание кулинарии.
Как сообщает пресс-служба МВД, пострадал водитель и ещё 4 пассажира. Все они доставлены в городские больницы №21 и №22.
Подробности уточняются.
Ранее сообщалось об еще одной аварии в Башкирии: в Белорецком районе столкнулись две легковушки, пострадали 3 человека.
Читайте также:В Башкирии автоледи влетела в дорожное ограждение и выжила
Читайте также