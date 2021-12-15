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В Уфе водитель за рулём Volkswagen Touareg врезался в здание кулинарии

В Уфе водитель за рулём Volkswagen Touareg врезался в здание кулинарии

09:17, 15 дек 2021

ДТП произошло рано утром 15 декабря в Советском районе Уфы. Молодой человек за рулём Volkswagen Touareg врезался в здание кулинарии. 


Как сообщает пресс-служба МВД, пострадал водитель и ещё 4 пассажира. Все они доставлены в городские больницы №21 и №22. 

Подробности уточняются.

Ранее сообщалось об еще одной аварии в Башкирии: в Белорецком районе столкнулись две легковушки, пострадали 3 человека.

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Теги: Уфа происшествия Уфа авария в Уфе
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