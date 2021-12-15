В Уфе водитель за рулём Volkswagen Touareg врезался в здание кулинарии

09:17, 15 дек 2021

ДТП произошло рано утром 15 декабря в Советском районе Уфы. Молодой человек за рулём Volkswagen Touareg врезался в здание кулинарии.



Как сообщает пресс-служба МВД, пострадал водитель и ещё 4 пассажира. Все они доставлены в городские больницы №21 и №22.



Подробности уточняются.



Ранее сообщалось об еще одной аварии в Башкирии: в Белорецком районе столкнулись две легковушки, пострадали 3 человека.



Читайте также: В Башкирии автоледи влетела в дорожное ограждение и выжила

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram