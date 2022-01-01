В Уфе прохожие спасли провалившегося под лед пожилого мужчину

20:09, 01 янв 2022

Сегодня, 1 января, вечером в микрорайоне Сипайлово на реке Уфе под лед провалился мужчина.







«Как выяснилось, уфимец 1942 г.р. решил набрать речной воды для пролива комнатных растений. Для этого он с 5-литровой емкостью пошел к полынье. Мужчина успел пройти около 15 метров от берега, но тонкий лед не выдержал его веса, и он провалился в воду», — сообщили в пресс-службе УГЗ Уфы.



Мужчину заметили прохожие и смогли вытащить его из студеной воды. Прибывшие на место сотрудники УГЗ закутали его в теплую куртку, отвезли домой и передали родственникам. В медицинской помощи мужчина не нуждался.









Ранее сообщалось о том, что 31 декабря в главное управление МЧС по Башкирии поступила информация о том, что в Бирске двое детей отравились газом, сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии.

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Фото: УГЗ Уфы