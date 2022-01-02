В Башкирии водитель опрокинулся в кювет и врезался в дерево, погиб человек

21:51, 02 янв 2022

Авария в Башкирии произошла в Салаватском районе на 16 км автодороги Малояз-В. Киги-Ункурда.







Предположительно, водитель "Лада Ларгуса" не справился с рулевым управление, допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием и наездом на дерево. В результате ДТП один человек погиб и трое госпитализированы.



Известно, что в салоне автомобиля находилась 3-летняя девочка. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, МЧС и другие службы. Подробности уточняются.









Ранее сообщалось о том, что В Янаульском районе произошло массовое ДТП, в котором погиб мужчина, а в Благовещенском районе произошла смертельная авария, в которой погиб 9-летний ребенок. Несколькими часами ранее в Стерлитамакском районе на 128 км автодороги Уфа-Оренбург столкнулись ВАЗ-21099 и встречная "Лада Веста".





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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ