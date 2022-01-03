В Баймакском районе Башкирии столкнулись две машины, пострадали 6 человек

19:44, 03 янв 2022

Сегодня, 3 января, в 17:00 в ГУ МЧС России по РБ сообщили о ДТП на трассе регионального значения общего пользования «Баймак-Сибай». По информации, в 3 км севернее н.п. Хасаново столкнулись две легковушки «Лада Приора» и ВАЗ-2110.







В результате аварии погибших нет. Пострадали 6 человек, в том числе два ребенка (мальчики 5 лет и полгода) доставляются на осмотр в лечебное учреждение ЦГБ г. Сибай. Движение на трассе не затруднено. Разлива топлива нет. Причина ДТП – уточняется.



Ранее сообщалось, что в Благовещенском районе Башкирии столкнулись автобус и легковушка, есть пострадавшие. В салоне находились 16 пассажиров. Начато разбирательство.





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Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РБ