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В Баймакском районе Башкирии столкнулись две машины, пострадали 6 человек

В Баймакском районе Башкирии столкнулись две машины, пострадали 6 человек

19:44, 03 янв 2022

Сегодня, 3 января, в 17:00 в ГУ МЧС России по РБ сообщили о ДТП на трассе регионального значения общего пользования «Баймак-Сибай». По информации, в 3 км севернее н.п. Хасаново столкнулись две легковушки «Лада Приора» и ВАЗ-2110.

В результате аварии погибших нет. Пострадали 6 человек, в том числе два ребенка (мальчики 5 лет и полгода) доставляются на осмотр в лечебное учреждение ЦГБ г. Сибай. Движение на трассе не затруднено. Разлива топлива нет. Причина ДТП – уточняется.

Ранее сообщалось, что в Благовещенском районе Башкирии столкнулись автобус и легковушка, есть пострадавшие. В салоне находились 16 пассажиров. Начато разбирательство.


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Источник: gtrk.tv
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РБ
Теги: Баймакский район происшествия
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