Стало известно, кто протаранил автомобиль ГИБДД в Кармаскалинском районе Башкирии
12:49, 15 янв 2022
Водителем BMW, который врезался в патрульную машину ГИБДД Башкирии во время проверки ДТП на трассе, оказалась предпринимательница из Ишимбая. Об этом стало известно сегодня, 15 января, изданию Уфа1.
Бизнес-леди ехала в сторону Стерлитамака и влетела в машину автоинспекторов, которые прибыли на место аварии. Один из сотрудников получил травмы.
Водитель BMW — индивидуальная предпринимательница. В Ишимбае за ней, по данным базы «Контур.Фокус», закреплено управление одним из спортобъектов.
Пострадавший автоинспектор был госпитализирован. У него диагностировали острую черепно-мозговую травму и кровоизлияние.
Напомним, ДТП случилось накануне, 14 января. Полицейские прибыли на место аварии, где перевернулось авто. BMW влетел в патруль, пока они проводили проверку.