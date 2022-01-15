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Стало известно, кто протаранил автомобиль ГИБДД в Кармаскалинском районе Башкирии

Стало известно, кто протаранил автомобиль ГИБДД в Кармаскалинском районе Башкирии

12:49, 15 янв 2022

Водителем BMW, который врезался в патрульную машину ГИБДД Башкирии во время проверки ДТП на трассе, оказалась предпринимательница из Ишимбая. Об этом стало известно сегодня, 15 января, изданию Уфа1.

Бизнес-леди ехала в сторону Стерлитамака и влетела в машину автоинспекторов, которые прибыли на место аварии. Один из сотрудников получил травмы.

Водитель BMW — индивидуальная предпринимательница. В Ишимбае за ней, по данным базы «Контур.Фокус», закреплено управление одним из спортобъектов.

Пострадавший автоинспектор был госпитализирован. У него диагностировали острую черепно-мозговую травму и кровоизлияние.

Напомним, ДТП случилось накануне, 14 января. Полицейские прибыли на место аварии, где перевернулось авто. BMW влетел в патруль, пока они проводили проверку.

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Источник: ufa1.ru
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Кармаскалинский район происшествия аварии ДТП
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