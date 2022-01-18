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В Башкирии в снежном плену оказались 10 автобусов и 20 автомобилей

В Башкирии в снежном плену оказались 10 автобусов и 20 автомобилей

20:30, 18 янв 2022

Сегодня, 18 января, в Башкирии более 20 автомобилей и 10 автобусов застряли в снегу в результате неблагоприятных погодных явлений. О происшествии сообщили в Центре обработки вызовов Системы-112.



Обращения поступили из Мелеузовского, Белебеевского, Чекмагушевского, Бижбулякского, Туймазинского, Кармаскалинского и Бирского районах.

5 обращений уже отработаны, дороги расчищены. Автобусы и машины продолжили свой путь. Еще на контроле остаются 5 обращений, в результате которых требуется помощь 5 автобусам и нескольким автомобилям.

Пострадавших нет. Ситуация держится на контроле. 

В Центре предупредили, что завтра в республике ожидается небольшой снег, местами метель, гололед. На автодорогах снежный накат, гололедица, местами снежные заносы.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии на трассе Р-240 в аварии погибли 2 человека.

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Источник: gtrk.tv
Теги: происшествия
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